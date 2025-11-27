Лукашенко уверен, что Зеленский подпишет мирный план Трампа

Украинское руководство согласится с американским проектом мирного договора. Соответствующее заявление прозвучало от президента Белоруссии Александра Лукашенко, его распространило агентство БелТА.

«Я вчера сказал: если американцы себя поведут как дипломаты и настоящие юристы, этот договор будет согласован. Поскольку уже основные моменты согласованы», – сказал он.

Лукашенко отметил, что дальнейшие шаги теперь зависят от Украины. Он также подчеркнул, что текущая ситуация на линии боевого соприкосновения заставит Киев пойти на урегулирование. По его твёрдому убеждению, отказ от этого договора грозит Украине полной потерей своей страны.

Ранее Александр Лукашенко выразил беспрецедентную уверенность в том, что военное противостояние на Украине близится к завершению. По его словам, степень этой уверенности сейчас выше, чем когда-либо. При этом он отметил, что война остается войной, напомнив о возможности возникновения непредвиденных обстоятельств, способных кардинально изменить всю ситуацию.