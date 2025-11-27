Лукашенко заявил о целенаправленной подготовке Запада к войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не доволен тем, что страны Запада целенаправленно готовятся к войне и продолжают наращивать поставки вооружений Украине. Заявление прозвучало на полях саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке.

По словам Лукашенко, совокупные оборонные расходы стран НАТО в 2025 году могут составить около $1,6 трлн. Он отметил рост военных амбиций Германии, которая планирует значительно увеличить финансирование армии, а также указал на Польшу, которая, как ожидается, направит на оборону почти $55 млрд в 2026 году — около 5% от ВВП, что сделает ее лидером НАТО по этому показателю.

Лукашенко подчеркнул, что усиление военных расходов в сочетании с «агрессивной риторикой» западных политиков, по его мнению, свидетельствует о подготовке к войне. Обращаясь к президенту России Владимиру Путину, он заявил, что к военным действиям, по его оценке, готовится именно Запад.

Также глава Белоруссии отметил, что страны Запада продолжают снабжать Украину оружием, которое, по его словам, затем «растекается по всему миру».

К слову, недавно Лукашенко заявил о непричастности республики к ухудшению отношений с западными странами, подчеркнув готовность Минска к диалогу на равных.