28 октября, 12:27

Лукашенко «протянул руку» Западу и выступил с инициативами по улучшению отношений

Обложка © Life.ru

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о непричастности республики к ухудшению отношений с западными странами, подчеркнув готовность Минска к диалогу на равных. С этим заявлением он выступил на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Лукашенко акцентировал, что протянутая Западу рука является жестом не просящего, а партнёра, обладающего собственным достоинством. В качестве конкретных шагов по нормализации отношений белорусский лидер предложил ввести международный запрет на санкции против продовольствия и медикаментов, обеспечить защиту критической инфраструктуры и создать «цифровой пояс добрососедства» по всей Евразии.

«Мы не считаем себя виноватыми в ухудшении отношений с Западом и его отдельными странами, но руку протягиваем», — сказал Лукашенко.

Особое внимание президент уделил проблеме миграционного кризиса, указав, что Запад должен самостоятельно решать возникшие в этой сфере трудности, а также предупредил об опасности превращения искусственного интеллекта в оружие в условиях неуправляемой технологической гонки.

Ранее Лукашенко раскритиковал намерения США в вопросе украинского урегулирования. Он призвал не поддаваться на уловки американской стороны, рассматривая действия Вашингтона как часть гибридной войны.

Алиса Хуссаин
