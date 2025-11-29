Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 03:50

На Афипском НПЗ произошёл пожар из-за атаки дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RachenStocker

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RachenStocker

В Краснодарском крае произошёл пожар на Афипском НПЗ. Об этом сообщает региональный оперштаб.

«В Северском районе из-за атаки беспилотников произошёл пожар на территории Афипского НПЗ. По предварительным данным, пострадавших нет. Персонал завода эвакуирован в убежище», — говорится в сообщении.

Площадь возгорания составила 250 квадратных метров, оно локализовано. В оперштабе уточнили, что повреждения получила часть технического оборудования на территории НПЗ. При этом резервуары не повреждены. На месте работают сотрудники экстренных и специальных служб.

В пригороде Краснодара прогремело около двадцати взрывов, работает ПВО
В пригороде Краснодара прогремело около двадцати взрывов, работает ПВО

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar