На Афипском НПЗ произошёл пожар из-за атаки дронов

В Краснодарском крае произошёл пожар на Афипском НПЗ. Об этом сообщает региональный оперштаб.

«В Северском районе из-за атаки беспилотников произошёл пожар на территории Афипского НПЗ. По предварительным данным, пострадавших нет. Персонал завода эвакуирован в убежище», — говорится в сообщении.

Площадь возгорания составила 250 квадратных метров, оно локализовано. В оперштабе уточнили, что повреждения получила часть технического оборудования на территории НПЗ. При этом резервуары не повреждены. На месте работают сотрудники экстренных и специальных служб.