В пригороде Краснодара прогремело около двадцати взрывов, работает ПВО

По предварительным данным, средства противовоздушной обороны отражали атаку украинских беспилотников. Очевидцы сообщают о звуках работы БПЛА в небе и о том, что дроны летели на низкой высоте. На данный момент официального подтверждения от властей не поступало.

Ранее силы ПВО за три часа сбили 12 украинских дронов над российскими регионами. С 17:00 до 20:00 мск воздушные цели были уничтожены над территорией четырёх субъектов страны. Наибольшая активность пришлась на Орловскую область, где нейтрализовали пять беспилотников, и на Белгородскую область, где сбили три аппарата. Ещё по два дрона были перехвачены в небе над Ростовской областью и Республикой Калмыкия.