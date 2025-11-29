Жители Таганрога сообщили о серии взрывов над городом

В небе над Таганрогом Ростовской области прозвучало от пяти до восьми взрывов, из-за которых дребезжали стекла в домах и срабатывала автомобильная сигнализация. Об этом пишет SHOT.

Жители также сообщают о ярких вспышках и характерном звуке работы моторов в небе. По их словам, беспилотники двигались со стороны Таганрогского залива, и по ним вёлся огонь российской ПВО.

На данный момент официальной информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало. Сообщается о нескольких сбитых воздушных целях. Взрывы также были слышны в городе Каменск-Шахтинский.