Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 10:33

В Таганроге 27 ноября объявили днём траура по жертвам атаки ВСУ

Последствия атаки дронов в Таганроге. Фото © Telegram / Юрий Слюсарь

Последствия атаки дронов в Таганроге. Фото © Telegram / Юрий Слюсарь

27 ноября объявлено днём траура в Таганроге Ростовской области после атаки ВСУ, в результате которой погибли три человека. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

«27 ноября будет объявлен днем траура в Таганроге в связи с трагическими событиями, произошедшими накануне ночью», — написала она в Telegram-канале.

В городе приспустят флаги, учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.

Киев нервничает: В Госдуме считают, что ночная атака ВСУ была призвана накалить ситуацию с переговорами
Киев нервничает: В Госдуме считают, что ночная атака ВСУ была призвана накалить ситуацию с переговорами

Напомним, что в ночь на 25 ноября российская система ПВО успешно отразила одну из наиболее массированных атак ВСУ. В период с 23:00 до 7:00 дежурные расчёты поэтапно нейтрализовали массовый налёт украинских беспилотников, в общей сложности перехватив 249 дронов самолётного типа. В результате удара по Таганрогу три человека погибли, 10 пострадали. В городе был введён режим ЧС.

Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar