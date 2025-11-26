В Таганроге 27 ноября объявили днём траура по жертвам атаки ВСУ

27 ноября объявлено днём траура в Таганроге Ростовской области после атаки ВСУ, в результате которой погибли три человека. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

«27 ноября будет объявлен днем траура в Таганроге в связи с трагическими событиями, произошедшими накануне ночью», — написала она в Telegram-канале.

В городе приспустят флаги, учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.

Напомним, что в ночь на 25 ноября российская система ПВО успешно отразила одну из наиболее массированных атак ВСУ. В период с 23:00 до 7:00 дежурные расчёты поэтапно нейтрализовали массовый налёт украинских беспилотников, в общей сложности перехватив 249 дронов самолётного типа. В результате удара по Таганрогу три человека погибли, 10 пострадали. В городе был введён режим ЧС.