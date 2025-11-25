Киев нервничает: В Госдуме считают, что ночная атака ВСУ была призвана накалить ситуацию с переговорами
В Госдуме предположили, для чего Киев направил 250 БПЛА на Россию
Обложка © Life.ru
Киевский режим на фоне переговоров России и США в Абу-Даби очень нервничает и облекает свою истерию в агрессию против мирного населения, вновь и вновь демонстрируя свою террористическую сущность и подлость. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Государственной думы Дмитрий Белик, комментируя ночную атаку ВСУ на города России.
«Атакуя гражданские объекты беспилотниками, Киев намерен посеять панику и накалить ситуацию. Не исключено, что тем самым режим Зеленского стремится спровоцировать Россию на ответные действия. Киевский режим постоянно манипулирует вопросом достижения мира. Но Россия не раз чётко обозначала свои требования», — заявил парламентарий.
Напомним, что минувшей ночью российская система ПВО успешно отразила одну из наиболее массированных атак ВСУ. В период с 23:00 до 7:00 дежурные расчёты поэтапно нейтрализовали массовый налёт украинских беспилотников, в общей сложности перехватив 249 дронов самолётного типа. Атака велась по нескольким направлениям, охватывая территории от береговой линии до глубинных регионов. Есть жертвы среди мирных граждан.
