Киев нервничает: В Госдуме считают, что ночная атака ВСУ была призвана накалить ситуацию с переговорами

Киевский режим на фоне переговоров России и США в Абу-Даби очень нервничает и облекает свою истерию в агрессию против мирного населения, вновь и вновь демонстрируя свою террористическую сущность и подлость. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Государственной думы Дмитрий Белик, комментируя ночную атаку ВСУ на города России.