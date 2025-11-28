Россия и США
28 ноября, 18:30

Силы ПВО за три часа сбили 12 украинских дронов над российскими регионами

За три часа российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов. Соответствующая информация была распространена Министерством обороны России.

Воздушные цели были нейтрализованы в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени над четырьмя регионами страны. Наибольшее количество дронов сбито над Орловской областью, где уничтожили пять единиц, и над Белгородской областью, где ликвидировали три аппарата. Ещё по два беспилотника сбито над территорией Ростовской области и Республики Калмыкия.

Ранее российские системы ПВО уничтожили 118 украинских дронов. Наибольшее количество дронов сбито над Белгородской областью, где нейтрализовали 52 единицы, и над Курской областью, где уничтожили 26 аппаратов. Значительные результаты также достигнуты над Самарской областью, где сбили 18 БПЛА, и над Краснодарским краем с Брянской областью, где ликвидировали по 6 воздушных целей.

