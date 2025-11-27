Россия и США
27 ноября, 06:09

Силы ПВО уничтожили 118 украинских беспилотников

Министерство обороны Российской Федерации проинформировало общественность о масштабной ночной работе систем противовоздушной обороны. Согласно данным военного ведомства, в период с 23:00 26 ноября до 08:30 27 ноября российские дежурные средства ПВО успешно перехватили и ликвидировали в общей сложности 118 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, запущенных с территории Украины.

Ведомство уточнило географию перехватов, сообщив, что наибольшее количество дронов — 52 единицы — было сбито над Белгородской областью. Значительную часть сбили и в Курской области (26 БПЛА). Кроме того, было зафиксировано уничтожение аппаратов над Самарской областью (18), Краснодарским краем (6), Брянской областью (6), а также по несколько единиц над Воронежской, Липецкой и Оренбургской областями. По одному дрону было сбито над Волгоградской, Тульской и Ростовской областями, а также один аппарат был нейтрализован над акваторией Чёрного моря.

Ранее сообщалось, что два человека, в том числе подросток, пострадали при атаке БПЛА в Чувашии. Кроме того, в результате ночного налёта дронов были повреждены два жилых дома.

