Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 04:34

Армия России уничтожила штаб спецбатальона «Шквал» под Харьковом

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

В Харьковской области ВС России уничтожили штаб спецбатальона ВСУ «Шквал». Удар по цели в районе населённого пункта Бугаевка нанесла авиация. По данным силовых структур, ликвидирован заместитель начальника штаба батальона, пишет РИА «Новости»

Это подразделение печально известно своим составом. Спецбатальон «Шквал» формируется в основном из бывших заключённых.

Проблемы с законом у бойцов «Шквала» не заканчиваются и после зачисления. Ещё в апреле сообщалось, что в отношении служащих батальона было вынесено около 70 судебных приговоров.

Спецбатальон «Шквал» входит в состав 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в подобные подразделения набирают людей с инфекционными заболеваниями, а их бойцы нередко повторно попадают на скамью подсудимых.

«Ночная ведьма» и «Бульдог-13»: Новая тактика Армии России в зоне СВО вызвала тревогу на Западе
«Ночная ведьма» и «Бульдог-13»: Новая тактика Армии России в зоне СВО вызвала тревогу на Западе

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar