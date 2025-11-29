Армия России уничтожила штаб спецбатальона «Шквал» под Харьковом

В Харьковской области ВС России уничтожили штаб спецбатальона ВСУ «Шквал». Удар по цели в районе населённого пункта Бугаевка нанесла авиация. По данным силовых структур, ликвидирован заместитель начальника штаба батальона, пишет РИА «Новости»

Это подразделение печально известно своим составом. Спецбатальон «Шквал» формируется в основном из бывших заключённых.

Проблемы с законом у бойцов «Шквала» не заканчиваются и после зачисления. Ещё в апреле сообщалось, что в отношении служащих батальона было вынесено около 70 судебных приговоров.

Спецбатальон «Шквал» входит в состав 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в подобные подразделения набирают людей с инфекционными заболеваниями, а их бойцы нередко повторно попадают на скамью подсудимых.