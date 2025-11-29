Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 04:55

В Волгограде дрон врезался в жилую многоэтажку

В Волгограде беспилотник врезался в пятиэтажный жилой дом. В одной из квартир вспыхнул пожар, охвативший минимум два жилых помещения, сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев.

  • Дрон ВСУ врезался в многоэтажку в Волгограде. Фото © SHOT
    Дрон ВСУ врезался в многоэтажку в Волгограде. Фото © SHOT
  • Дрон ВСУ врезался в многоэтажку в Волгограде. Фото © SHOT
    Дрон ВСУ врезался в многоэтажку в Волгограде. Фото © SHOT
  • Дрон ВСУ врезался в многоэтажку в Волгограде. Фото © SHOT
    Дрон ВСУ врезался в многоэтажку в Волгограде. Фото © SHOT
  • Дрон ВСУ врезался в многоэтажку в Волгограде. Фото © SHOT
    Дрон ВСУ врезался в многоэтажку в Волгограде. Фото © SHOT

Дрон ВСУ врезался в многоэтажку в Волгограде. Фото © SHOT

1 / 4

Сила взрыва была такова, что балконы здания оказались серьезно повреждены, а стекла были выбиты не только в пострадавшем доме, но и в соседних зданиях. Ударная волна также повредила автомобили, припаркованные во дворе. В настоящее время на месте работают экстренные службы, официальных данных о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Расчёты ПВО сбили 103 украинских дрона над 11 регионами России за ночь
Расчёты ПВО сбили 103 украинских дрона над 11 регионами России за ночь

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © SHOT

Никита Никонов
Подписаться на LIFE
  • yanews
  • yadzen
  • Google Новости
  • vk
  • ok
Комментарий
0
avatar