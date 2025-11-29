Расчёты ПВО сбили 103 украинских дрона над 11 регионами России за ночь

За ночь системы противовоздушной обороны сбили 103 украинских беспилотника над 11 российскими регионами и над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

Наибольшее число дронов было перехвачено над Белгородской областью — 26. В Ростовской области сбили 20 БПЛА, в Крыму — 19, над Рязанской областью и Краснодарским краем — по 11, в Воронежской — 5, в Липецкой — 4 и Курской — 3. По одному беспилотнику уничтожено в Астраханской, Волгоградской областях, в Республике Калмыкия, а также над Азовским морем.

В России неоднократно отмечали, что атаки украинских БПЛА — это провокация со стороны Киева, связанная с провалами на фронте. Системы противовоздушной обороны успешно перехватывают вражеские дроны. В ответ на эти действия российские военные наносят удары по производственной инфраструктуре, занимающейся созданием украинских беспилотников.

Ранее жители Волгограда зафиксировали не менее восьми взрывов в небе из-за работы ПВО. Хлопки были слышны в центральных и северных районах города. Также появились аналогичные сообщения из Волжского. Очевидцы отметили, что несколько беспилотников уже сбиты.