ПВО отражает атаку украинских дронов на Волгоград

Над Волгоградом работают средства ПВО, слышны взрывы. По данным местных жителей, к этому моменту зафиксировано не менее восьми громких хлопков, которые были слышны в центральных и северных районах города, сообщает SHOT.

Аналогичные сообщения о взрывах поступают и из города Волжский. По словам очевидцев, уже сбито несколько беспилотников. Атака продолжается уже более часа. Официальной информации о разрушениях и возможных жертвах на данный момент нет.