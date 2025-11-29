ПВО отражает атаку украинских дронов на Волгоград
Обложка © ТАСС / Александр Река
Над Волгоградом работают средства ПВО, слышны взрывы. По данным местных жителей, к этому моменту зафиксировано не менее восьми громких хлопков, которые были слышны в центральных и северных районах города, сообщает SHOT.
Аналогичные сообщения о взрывах поступают и из города Волжский. По словам очевидцев, уже сбито несколько беспилотников. Атака продолжается уже более часа. Официальной информации о разрушениях и возможных жертвах на данный момент нет.
Ранее сообщалось, что в Таганроге Ростовской области беспилотники повредили многоквартирный дом и разрушили крышу здания общежития техникума. Один из БПЛА упал в центре города, но пострадавших нет. Одновременно около десяти взрывов прогремело в пригороде Краснодара, где ПВО также работает по украинским дронам. В результате на одном из промышленных предприятий произошло возгорание на площади 250 квадратных метров. Предварительно, обошлось без пострадавших.
