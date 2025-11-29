Мэр Таганрога рассказала о последствиях ночного налёта дронов

Мэр Таганрога Ростовской области Светлана Камбулова рассказала о последствиях атаки дронов ВСУ. По её словам, пожарные локализовали восемь возгораний.

«Сегодня наш город ночью вновь подвергся массированной вражеской атаке. Все службы экстренного реагирования незамедлительно приступили к ликвидации последствий. Локализовано восемь возгораний. Пострадавших нет», — написала Камбулова в своём телеграм-канале.

В трёх местах обнаружили обломки беспилотников. Территорию оцепили. Специалисты принимают все необходимые меры для обезвреживания и обеспечения безопасности жителей.

Камбулова добавила, что отбоя воздушной опасности ещё не было. Она попросила жителей сохранять спокойствие и соблюдать все меры безопасности.

Напомним, ранее жители Таганрога сообщили о серии взрывов над городом и работе ПВО. По словам очевидцев, на фоне атаки беспилотников начался пожар.

Предыдущая атака ВСУ на Таганрог была всего несколько дней назад. В результате удара три человека погибли, 10 пострадали. В городе был введён режим ЧС.