29 ноября, 00:29

В Таганроге начался пожар на фоне массированной атаки дронов

Обложка © Life.ru

В Таганроге Ростовской области на фоне массированной атаки беспилотников наблюдается пожар. Об этом пишет SHOT.

По сообщениям очевидцев, над городом в течение двух часов прогремело более 20 взрывов. БПЛА, по данным местных жителей, заходили со стороны Таганрогского залива. В результате удара на одной из улиц города зафиксировано возгорание. Информация о возможных жертвах и разрушениях на официальном уровне не подтверждается.

