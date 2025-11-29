В Таганроге начался пожар на фоне массированной атаки дронов
Обложка © Life.ru
В Таганроге Ростовской области на фоне массированной атаки беспилотников наблюдается пожар. Об этом пишет SHOT.
По сообщениям очевидцев, над городом в течение двух часов прогремело более 20 взрывов. БПЛА, по данным местных жителей, заходили со стороны Таганрогского залива. В результате удара на одной из улиц города зафиксировано возгорание. Информация о возможных жертвах и разрушениях на официальном уровне не подтверждается.
