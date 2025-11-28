ВСУ ударили по Белгородской области, погибла женщина и пострадал пятилетний малыш

ВСУ атаковали село Драгунское в Белгородской области. Как сообщает SHOT, в результате погибли два мирных жителя. Среди жертв – 25-летняя женщина, её пятилетний ребёнок получил ранения.

ВСУ целенаправленно атаковали критически важный объект инфраструктуры – электростанцию, а также жилой сектор. В результате прямого попадания в один из частных домов мгновенно вспыхнул масштабный пожар.

Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил факт обстрела со стороны ВСУ. В своём сообщении в Telegram он сообщил, что в результате атаки пострадал пятилетний мальчик. Ребёнок, получивший ожоги лица и тела, находится в пути в детскую областную клиническую больницу, куда его доставляет бригада скорой помощи. Медицинская помощь ему оказывается в полном объёме. Детали произошедшего и полный перечень последствий устанавливаются. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в районе Саратова и Энгельса в ночное время средствами противовоздушной обороны было отражено нападение беспилотников. В небе слышались мощные хлопки, а нескольким воздушным целям был дан отпор.