28 ноября, 16:01

ВСУ ударили по Белгородской области, погибла женщина и пострадал пятилетний малыш

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

ВСУ атаковали село Драгунское в Белгородской области. Как сообщает SHOT, в результате погибли два мирных жителя. Среди жертв – 25-летняя женщина, её пятилетний ребёнок получил ранения.

ВСУ целенаправленно атаковали критически важный объект инфраструктуры – электростанцию, а также жилой сектор. В результате прямого попадания в один из частных домов мгновенно вспыхнул масштабный пожар.

Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил факт обстрела со стороны ВСУ. В своём сообщении в Telegram он сообщил, что в результате атаки пострадал пятилетний мальчик. Ребёнок, получивший ожоги лица и тела, находится в пути в детскую областную клиническую больницу, куда его доставляет бригада скорой помощи. Медицинская помощь ему оказывается в полном объёме. Детали произошедшего и полный перечень последствий устанавливаются. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.

Сальдо: ВСУ пытаются нанести комбинированный удар по Херсонской области

Ранее сообщалось, что в районе Саратова и Энгельса в ночное время средствами противовоздушной обороны было отражено нападение беспилотников. В небе слышались мощные хлопки, а нескольким воздушным целям был дан отпор.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Вероника Бакумченко
