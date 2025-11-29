Слюсарь: В Таганроге повреждены многоквартирный дом и общежитие из-за атаки БПЛА

В ночь на 29 ноября украинские беспилотники атаковали Ростовскую область. Расчёты противовоздушной обороны сбили дроны в пяти районах. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, в результате налёта была повреждена гражданская инфраструктура, пострадавших нет.

«Вражеский налёт этой ночью вновь принёс разрушения гражданской инфраструктуры. БПЛА уничтожены и подавлены в Таганроге, Каменском, Миллеровском, Азовском и Дубовском районах», — написал Слюсарь.

В Таганроге повреждена крыша общежития техникума стройиндустрии и технологий, пострадал многоквартирный дом. Жителей общежития перемещают в пункт временного размещения, организованный на базе ближайшей школы. Также сгорел частный дом.

Кроме того, один беспилотник, подавленный средствами РЭБ, упал на улицу Петровскую в центре города. Для его обезвреживания были задействованы сапёры. Местных жителей эвакуировали. В хуторе Журавка в Миллеровском районе БПЛА разрушил крышу частного дома, там работают взрывотехники.

Ранее стало известно, что в Таганроге на фоне массированной атаки украинских дронов начался пожар на одной из улиц города. Местные жители сообщили, что беспилотники летели со стороны Таганрогского залива. В течение двух часов было слышно более 20 взрывов.