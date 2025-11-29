Россия и США
29 ноября, 05:32

NT сообщила о гибели 10 детей из-за вакцины от ковида

Обложка © Pexels

Десять детей погибли в США из-за вакцины от коронавируса, говорится в служебной записке управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Документ оказался в распоряжении американской газеты New York Times.

«Согласно результатам проверки, по меньшей мере десять детей погибли «после и из-за» вакцинации от COVID-19», — пишет издание.

Из записки следует, что непосредственной причиной смерти детей стало воспаление сердечной мышцы. Возраст или другие возможные проблемы юных пациентов в документе не приводится, как и производитель вакцин.

Президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы фармацевтические компании раскрыли данные об эффективности своих препаратов от коронавируса. Он считает, что общество имеет право знать правду.

Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

Учёные предупредили о риске пандемии, которая опаснее CoViD-19
Андрей Бражников
  • Новости
  • США
  • Коронавирус
