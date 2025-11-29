Россия и США
29 ноября, 04:50

Под Петербургом фура насмерть задавила двух водителей, менявших колёса

Обложка © Госавтоинспекция СПБ и ЛО

Трагедия разыгралась вечером в пятницу на Московском шоссе в Пушкинском районе Ленобласти. По предварительным данным, грузовик «вольво» врезался в автобус ПАЗ и КамАЗ, которые стояли на выделенной полосе. В этот момент их водители находились рядом и меняли колеса.

В результате страшного удара оба водителя скончались на месте до приезда скорой помощи. За рулём грузовика находился водитель 1966 года рождения. ГАИ начала проверку.

Никита Никонов
