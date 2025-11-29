Под Петербургом фура насмерть задавила двух водителей, менявших колёса

Трагедия разыгралась вечером в пятницу на Московском шоссе в Пушкинском районе Ленобласти. По предварительным данным, грузовик «вольво» врезался в автобус ПАЗ и КамАЗ, которые стояли на выделенной полосе. В этот момент их водители находились рядом и меняли колеса.