В МВД назвали четыре фразы, которые мошенники любят говорить детям

Мошенники атакуют детей по телефону, используя их доверчивость и страх. Под видом учителей или представителей администрации школ они в панике сообщают, что с родителями случилось несчастье и срочно нужны деньги. В такой ситуации ребёнок может растеряться и выполнить требования.

«Основные фразы, по которым ребёнок может распознать телефонного мошенника: «срочно нужно перевести деньги, никому не говори», «родители попали в беду, помоги прямо сейчас», «назови номер карты мамы или папы», «передай мне код, который придёт на телефон», — приводит сообщение МВД РИА «Новости».

В ведомстве призывают научить детей простому правилу: настоящие сотрудники банка или полиции никогда не будут выпрашивать коды или данные карт по телефону. Если ребёнок получает такой звонок, нужно немедленно повесить трубку и рассказать обо всём родителям или самому позвонить в полицию по номеру 102.