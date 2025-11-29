Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 07:06

В МВД назвали четыре фразы, которые мошенники любят говорить детям

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SB Arts Media

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SB Arts Media

Мошенники атакуют детей по телефону, используя их доверчивость и страх. Под видом учителей или представителей администрации школ они в панике сообщают, что с родителями случилось несчастье и срочно нужны деньги. В такой ситуации ребёнок может растеряться и выполнить требования.

«Основные фразы, по которым ребёнок может распознать телефонного мошенника: «срочно нужно перевести деньги, никому не говори», «родители попали в беду, помоги прямо сейчас», «назови номер карты мамы или папы», «передай мне код, который придёт на телефон», — приводит сообщение МВД РИА «Новости».

В ведомстве призывают научить детей простому правилу: настоящие сотрудники банка или полиции никогда не будут выпрашивать коды или данные карт по телефону. Если ребёнок получает такой звонок, нужно немедленно повесить трубку и рассказать обо всём родителям или самому позвонить в полицию по номеру 102.

Шантажировали и вымогали: Дочь мурманского губернатора стала жертвой мошенников
Шантажировали и вымогали: Дочь мурманского губернатора стала жертвой мошенников

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar