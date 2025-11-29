Россия и США
29 ноября, 01:56

Шантажировали и вымогали: Дочь мурманского губернатора стала жертвой мошенников

Дочь главы Мурманской области Чибиса стала жертвой телефонных мошенников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

Злоумышленники шантажировали и вымогали деньги у дочери главы Мурманской области Андрея Чибиса Елизаветы. Соответствующее заявление губернатор опубликовал у себя в Telegram-канале.

Глава Мурманской области Чибис рассказал, что его дочь стала жертвой мошенников. Видео © Telegram / Губернатор Чибис

«Моя дочь Лиза стала жертвой мошенников. И начиналось всё с банального кода для получения доставки. А в итоге закрутилось так, что и шантаж, и угрозы, и очень такая чёткая психологическая, профессиональная, к сожалению, отработка угрозы в отношении и её лично, и других членов семьи», — заявил глава региона.

В результате злоумышленникам удалось получить от дочери губернатора определённую денежную сумму. При этом, как подчеркнул Чибис, запугивание в социальных сетях продолжается и после передачи денег.

По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело. Губернатор не уточнил детали расследования, но подтвердил, что правоохранительные органы занимаются этим инцидентом.

В МВД рассказали россиянам, как мошенники «добивают» тех, кто уже стал жертвой обмана
Ранее была раскрыта новая схема мошенников по обману детей, где родители невольно помогают аферистам. Россиян настоятельно призвали никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщать посторонним коды из смс, поскольку это всегда является признаком мошенничества.

