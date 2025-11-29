Шантажировали и вымогали: Дочь мурманского губернатора стала жертвой мошенников

Злоумышленники шантажировали и вымогали деньги у дочери главы Мурманской области Андрея Чибиса Елизаветы. Соответствующее заявление губернатор опубликовал у себя в Telegram-канале.

Глава Мурманской области Чибис рассказал, что его дочь стала жертвой мошенников. Видео © Telegram / Губернатор Чибис

«Моя дочь Лиза стала жертвой мошенников. И начиналось всё с банального кода для получения доставки. А в итоге закрутилось так, что и шантаж, и угрозы, и очень такая чёткая психологическая, профессиональная, к сожалению, отработка угрозы в отношении и её лично, и других членов семьи», — заявил глава региона.

В результате злоумышленникам удалось получить от дочери губернатора определённую денежную сумму. При этом, как подчеркнул Чибис, запугивание в социальных сетях продолжается и после передачи денег.

По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело. Губернатор не уточнил детали расследования, но подтвердил, что правоохранительные органы занимаются этим инцидентом.

Ранее была раскрыта новая схема мошенников по обману детей, где родители невольно помогают аферистам. Россиян настоятельно призвали никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщать посторонним коды из смс, поскольку это всегда является признаком мошенничества.