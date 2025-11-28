В МВД рассказали россиянам, как мошенники «добивают» тех, кто уже стал жертвой обмана

Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России предупредило о вероятности повторного обмана жертв мошенников. Основная причина этого риска заключается в их сильном желании вернуть потерянные средства.

«После столкновения с мошенниками человек нередко ищет способ «вернуть деньги» или хотя бы понять, что делать дальше. И именно в этот момент риск повторного обмана становится максимальным», — говорится в сообщении ведомства.

По информации МВД, в анонимных Telegram-каналах действует целая сеть мошенников, которые целенаправленно эксплуатируют эмоциональное состояние людей, уже ставших жертвами обмана. Эти преступники предлагают услуги по возврату потерянных денег, но на самом деле лишь подготавливают почву для нового мошенничества. В ведомстве подчёркивают, что такие аферисты могут маскироваться под различных специалистов: юристов, хакеров или следователей.

Полиция объясняет, что человек, переживший шок от мошенничества, стремится вернуть контроль над ситуацией и склонен верить любым обещаниям быстрого решения проблемы. Именно на этой уязвимости и строится «вторая волна» обмана. Россиянам напомнили, что единственным надёжным путём решения проблемы после мошенничества является обращение в официальные инстанции, такие как МВД, прокуратура, банк или другие проверенные государственные сервисы.

Ранее в МВД рассказали о новой схеме мошенничества, в которой аферисты маскируются под сотрудников портала «Госуслуги». Жертвам приходят СМС с угрозами о «взломе» или «подозрительной активности», после чего людей убеждают перезвонить в «службу поддержки» и раскрыть личные данные.