Мошенники обкрадывают россиян, предлагая дешёвую красную икру в Telegram

В преддверии Нового года участились случаи обмана, связанного с продажей красной икры, рыбы и прочих деликатесов через мессенджеры. Компания F6 зафиксировала более 30 Telegram-каналов мошенников, предлагающих товары от производителей с Дальнего Востока и северных регионов по сниженным ценам, сообщает РИА «Новости».

Кроме морепродуктов, злоумышленники предлагают ягоды, фрукты и мясо. Средний размер «чека» составляет от 10 тысяч рублей. Для привлечения покупателей аферисты используют районные, дачные и домовые чаты, рекламу в легитимных каналах, а также выдают себя за официальных поставщиков и магазины.

Злоумышленники привлекают внимание двумя способами. Одни рассылают рекламные сообщения и предлагают перейти в личные чаты, где уточняются детали заказа. Другие притворяются знакомыми или соседями, создавая впечатление надёжного предложения. В обоих случаях покупателю предлагают перевести деньги на карту или телефон.

Аналитик компании F6 Дарья Карлова отметила, что сразу понять, что канал мошеннический, почти невозможно. Обман становится очевидным только после перевода средств. А для безопасной покупки рекомендуется использовать только официальные приложения проверенных магазинов и маркетплейсов, а также требовать сертификаты и документы, подтверждающие качество продукции.

А ранее уполномоченный по правам ребёнка в Москве заявила о новой схеме мошенничества, при помощи которой злоумышленники пытаются получить личные контакты подростков. Аферисты под видом работников военкомата звонят взрослым и под предлогом постановки на учёт пытаются узнать номер мобильного телефона их ребёнка. Они сообщают потенциальной жертве, что важные сведения могут предоставить исключительно ей. Затем следует просьба перезвонить с его собственного номера телефона для дальнейшего разговора.