В МВД предупредили о новой схеме обмана с поддельными СМС от «Госуслуг»

В МВД рассказали о новой схеме мошенничества, в которой аферисты маскируются под сотрудников портала «Госуслуг». Жертвам приходят СМС с угрозами о «взломе» или «подозрительной активности», после чего людей убеждают перезвонить в «службу поддержки» и раскрыть личные данные. На деле сообщения отправляют преступники, которые используют поддельные номера и ссылки.

Специалисты напомнили, что настоящие уведомления от «Госуслуг» приходят только с короткого номера 0919 или ID gosuslugi, а официальная поддержка отвечает лишь по двум телефонам – 8 (800) 100-70-10 и 115. Любое сообщение из мессенджеров – фальшивка. В МВД подчеркнули, что злоумышленники давят на человека спешкой и страхом, а текст таких СМС нередко пестрит ошибками, что тоже выдаёт подделку.

Россиянам посоветовали сразу блокировать отправителя и сообщать о подозрительных рассылках через официальный сайт или горячую линию.

Недавно Life.ru писал о другой волне цифровых афер, в которых мошенники начали использовать нейросети для создания фейковых фото повреждённого имущества. Такие изображения выглядят убедительно, поэтому злоумышленники пытаются выбивать компенсации у страховщиков и сервисов доставки. За последние месяцы подобных случаев стало заметно больше.