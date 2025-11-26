Россия и США
26 ноября, 10:39

Для операторов связи и банков, не реагирующих на мошенничество, могут ввести наказание

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

Российские власти намерены принять меры против банков и операторов связи, которые пренебрегают информацией от антифрод-систем, сигнализирующих о мошенничестве. Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что одним из обсуждаемых направлений является введение материальной ответственности для этих организаций.

По его словам, это должно побудить финансовые и телекоммуникационные компании более ответственно подходить к выявлению и пресечению мошеннических действий, особенно в свете участившихся случаев обмана граждан.

«Мы обсуждаем всё-таки наличие какой-то, в том числе и материальной ответственности между банками и операторами связи в случае, если ни одни, ни другие не отреагировали на случаи мошенничества, которые уже промаркированы в нашей антифрод-системе», — сказал Григоренко, выступая в Совете Федерации.

Ранее Life.ru сообщал, что в Петербурге силовики ликвидировали центр техподдержки украинских мошенников. Предварительно, ущерб от действий злоумышленников превысил 50 миллионов рублей.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Наталья Демьянова
