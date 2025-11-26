Обманули россиян на 50 млн рублей: В Петербурге ликвидировали центр техподдержки украинских мошенников

В Санкт-Петербурге выявлен и ликвидирован центр, обеспечивавший техническую поддержку телефонных мошенников, действовавших по указанию украинских кураторов. Как узнал Life.ru, ущерб от действий злоумышленников превысил 50 миллионов рублей.

Филиал украинских мошенников накрыли в Петербурге. Видео © Life.ru

Накануне правоохранительные органы задержали 36-летнего мужчину, который отвечал за техническую поддержку центра. В его офисе на Шоссе Революции были обнаружены сим-боксы, способные одновременно обрабатывать более 400 SIM-карт. Через эти карты ежедневно совершались тысячи звонков российским гражданам с целью вымогательства денег или запугивания. Руководство операцией осуществляли представители украинских спецслужб.

Через центр в Петербурге у россиян похитили минимум 50 млн рублей. Фото © Life.ru

Руководили центром сотрудники спецслужб Украины. Фото © Life.ru

Благодаря обнаруженному офису удалось установить местонахождение другого центра, занимавшегося ретрансляцией звонков, расположенного в Тольятти. Там также проведены следственные действия и задержан организатор.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном использовании абонентского оборудования и мошенничестве в крупном размере, предусматривающие наказание до восьми лет лишения свободы.

Ранее в Ленобласти полиция раскрыла схему, обеспечивавшую связь украинских мошенников. Узел связи, обнаруженный в квартире 36-летнего жителя Пикалёво, по данным следствия, использовался для организации незаконных операций.