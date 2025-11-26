В ГД заявили о росте случаев ИИ-мошенничества для компенсаций страховок и доставок еды

Мошенники всё чаще используют нейросети для генерации фейковых изображений повреждённого имущества. Таким образом они выбивают компенсацию из страховых и сервисов доставок, предупредил в интервью Life.ru член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

В последние месяцы фиксируется рост случаев, когда мошенники используют нейросети для генерации фейковых изображений повреждённого имущества. Современные ИИ-модели позволяют за считаные минуты «нарисовать» реалистичную фотографию разбитого автомобиля или испорченного товара. Благодаря высокому качеству таких изображений злоумышленники пытаются выдавать их за реальные доказательства ущерба и требуют компенсации от страховых компаний или сервисов доставки. Антон Немкин Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия»

Схемы с автомобильными повреждениями становятся особенно заметными. Мошенники берут снимки из открытых источников, накладывают искусственно созданные вмятины, трещины и следы ДТП, после чего подают заявление в страховую организацию, указывая выдуманные обстоятельства аварии.

Подобные схемы распространяются и в сфере онлайн-торговли.

«Злоумышленники заказывают еду или бытовые товары, а затем используют ИИ, чтобы «дорисовать» плесень, повреждения упаковки или загрязнения. После этого они обращаются в поддержку маркетплейса или службы доставки и требуют возврата денег. Модели генерации изображений стали настолько качественными, что отличить подделку порой сложно даже опытному специалисту», — рассказал депутат.

По данным парламентария, проблема усугубляется тем, что технологии становятся доступнее, а мошенники активно обмениваются инструкциями в тематических чатах. В Сети уже появляются предложения «сделать реалистичные фото повреждений» за небольшую плату. Такая коммерциализация схем приводит к их массовому распространению и росту количества попыток обмануть страховые компании и сервисы доставки.

«Решить проблему можно только комплексно: усиливать проверки заявлений, внедрять собственные алгоритмы детекции ИИ-генерации, а также обучать сотрудников выявлять признаки подделок», — пояснил Немкин.

Кроме того, гражданам важно понимать, что подобные действия — это не «безобидная хитрость», а полноценное мошенничество, за которое предусмотрена ответственность, предупредили в Госдуме.

Чем быстрее страховой и ритейл-рынок адаптируется к новым рискам, тем меньше пространства останется для злоумышленников.