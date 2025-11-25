Адвокат раскрыл, могут ли наказать пенсионеров-мошенников за «схему Долиной»

Против пенсионеров, причастных к мошенническим схемам с продажей жилья, вскоре может быть возбуждено множество судебных исков. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил адвокат Александр Бенхин.

«Считаю, что в скором времени может появиться много исков в отношении пенсионеров из-за мошеннических схем с продажей жилья. На мой взгляд, можно и нужно возбуждать дела по статье 159, часть 4 «Мошенничество в особо крупных размерах». Потому что под страхом реального тюремного срока эти бабушки будут давать заднюю и, соответственно, либо отдавать обратно квартиру обманутым россиянам, либо возмещать средства, полученные вот таким мошенническим путём», — поделился Бенхин. По его словам, наличие доказательств, подтверждающих изначально преступный умысел и движение средств, позволит правоохранительным органам начать уголовные расследования.

Адвокат также отметил, что гражданские иски пожилые мошенники не боятся — у них зачастую просто нечего взять, а наличные средства остаются вне поля зрения следствия. Однако перспектива уголовной ответственности и реального тюремного заключения, по его мнению, может не только заставить их вернуть украденное, но и предотвратить новые преступления.

Ранее сообщалось, что в Мурманске новая владелица квартиры вынуждена проживать на одной территории с бывшей хозяйкой жилья, которая отказалась освобождать помещение после завершения сделки купли-продажи. Судебные разбирательства продолжаются почти год.