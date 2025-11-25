Пенсионера из Москвы обвинили в попытке провернуть «схему Долиной» при продаже квартиры

В Москве разгорелся конфликт вокруг сделки по продаже квартиры у станции метро «Домодедовская». Пенсионера, оформившего сделку, заподозрили в мошенничестве: несостоявшаяся покупательница заявила, что мужчина намеренно попытался провернуть так называемую «схему Долиной» ради личной выгоды. Об инциденте сообщает Telegram-канал Baza.

По словам женщины, проживающей в Саратове, квартиру она планировала приобрести для сына-студента. Изначально жильё выставлялось за 10 миллионов рублей, однако позже продавец снизил цену до 8,3 миллиона. На этапе подготовки документов пенсионер предоставил все необходимые справки, включая подтверждение из психоневрологического диспансера, и не вызывал подозрений.

В личной беседе он рассказывал, что опасается аферистов и даже оформил «самозапрет» на сделки без своего участия. Также мужчина делился планами на деньги: часть собирался передать сыну, потерявшему средства на криптобирже, ещё часть — вложить в бизнес, оставшееся оставить на жизнь.

Однако вскоре после завершения сделки пенсионер сам обратился в полицию, заявив, что действовал под давлением мошенников, которые якобы угрожали переписать его квартиру на себя. В связи с противоречивыми показаниями на недвижимость наложен арест до решения суда.

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах произошедшего и устанавливают, был ли пенсионер жертвой злоумышленников или же сознательно участвовал в схеме.

«Схемой Долиной» в СМИ называют один из видов мошенничества с недвижимостью, при котором собственника квартиры вынуждают добровольно продать жильё и перевести деньги злоумышленникам, убеждая его, что это единственный способ «спасти имущество» или «защитить средства».

Название схема получила после громкого случая с народной артисткой Ларисой Долиной, которая заявила, что стала жертвой аферистов. По её словам, мошенники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и банков, убеждали, что её счета и квартира якобы находятся под угрозой, и под предлогом «безопасной сделки» фактически вынудили продать недвижимость и передать вырученные средства.

Как правило, схема строится на психологическом давлении и запугивании:

– человеку сообщают о мнимом уголовном деле, попытке хищения или переоформления жилья; – предлагают срочно «защитить» имущество через фиктивную продажу; – убеждают, что после операции квартира якобы будет возвращена.

В реальности деньги уходят мошенникам, а собственник остаётся без жилья. При этом формально сделки выглядят законными, что осложняет последующее оспаривание в суде. После дела Долиной термин получил широкое распространение и стал использоваться для обозначения аналогичных случаев манипуляций с гражданами при сделках с недвижимостью.