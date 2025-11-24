Мошенники подделывают фото «‎битых» машин через ИИ для обмана россиян с ОСАГО и КАСКО

Мошенники начали использовать искусственный интеллект (ИИ) для создания поддельных фотографий с мест ДТП, чтобы незаконно получать страховые выплаты. С предупреждением об этой новой схеме обмана выступило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В интернете уже появляются предложения по созданию «фото разбитой машины» для фальсификации страховых случаев. В связи с этим водителям рекомендуется максимально тщательно фиксировать место аварии: делать множество фотографий с разных ракурсов при хорошем освещении, а также записывать видео, поскольку такие материалы подделать значительно сложнее. Кроме того, важно обращаться в страховые компании исключительно через официальные каналы связи, избегая соцсетей.

Страховщикам же УБК ГУ МВД советует активно внедрять инструменты для выявления фейковых изображений, внимательно проверять метаданные приложенных фотографий и, при необходимости, запрашивать дополнительные доказательства.

«Цифровые сервисы облегчают жизнь, но дают новые возможности для мошенников — будьте бдительны и сохраняйте доказательства», — заявили в ведомстве.

