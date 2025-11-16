Москвич лишился 2 млн рублей при попытке купить авто из Европы через Telegram

Связавшись с неким Владиславом по указанным контактам, покупатель получил от ООО «Дженезис Карс» проект договора, где директором значился Дмитрий Волчков. Пострадавший перечислил фирме общую сумму в 1,8 миллиона рублей (658 540 рублей и 1 141 460 рублей). Как только деньги были получены, мошенники начали действовать: другой менеджер сообщил о якобы возникших препятствиях со стороны Брянской таможни при ввозе автомобиля и требовании Минской таможни о доплате утилизационного сбора. Однако, при обращении покупателя в таможенные органы, выяснилось, что никаких сведений о его автомобиле там не числится.