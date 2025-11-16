Москвич лишился 2 млн рублей при попытке купить авто из Европы через Telegram
Попытка купить автомобиль из Европы через Telegram обернулась для москвича потерей почти 2 миллионов рублей. Мужчина откликнулся на выгодное предложение, где ему обещали низкую цену и быструю доставку Skoda Octavia 2021 года, сообщает Telegram-канал Baza.
Связавшись с неким Владиславом по указанным контактам, покупатель получил от ООО «Дженезис Карс» проект договора, где директором значился Дмитрий Волчков. Пострадавший перечислил фирме общую сумму в 1,8 миллиона рублей (658 540 рублей и 1 141 460 рублей). Как только деньги были получены, мошенники начали действовать: другой менеджер сообщил о якобы возникших препятствиях со стороны Брянской таможни при ввозе автомобиля и требовании Минской таможни о доплате утилизационного сбора. Однако, при обращении покупателя в таможенные органы, выяснилось, что никаких сведений о его автомобиле там не числится.
Федеральная таможенная служба отмечает увеличение случаев обмана россиян, покупающих автомобили за границей. Злоумышленники для придания видимости легальности регистрируют фиктивные компании на подставных лиц или приобретают фирмы с хорошей репутацией, ранее занимавшиеся ввозом транспорта.
Ранее сообщалось, что в Приморье мошенники обманули 20 военнослужащих на 10 млн рублей. Два участника преступной группы уже заключены под стражу сроком на два месяца. Прокуратура продолжает проверку законности всех вынесенных судебных актов.
