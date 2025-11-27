Раскрыта новая схема мошенников по обману детей, где родители невольно помогают аферистам

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская заявила о новой схеме мошенничества, при помощи которой злоумышленники пытаются получить личные контакты подростков. Как сообщает омбудсмен, аферисты под видом работников военкомата звонят взрослым и под предлогом постановки на учёт пытаются узнать номер мобильного телефона их ребёнка.

После разговора с родителем злоумышленники связываются с самим подростком. Они сообщают потенциальной жертве, что важные сведения могут предоставить исключительно ей. Затем следует просьба перезвонить с его собственного номера телефона для дальнейшего разговора.

«В разговоре ребёнку предлагают записаться на приём в военкомат и для этого требуется назвать код из смс-сообщения», — отмечает Ярославская. По словам омбудсмена, в своём сообщении мошенники даже предупреждают, что этот код никому нельзя передавать, хотя именно его они и стремятся заполучить для доступа к личным данным или банковским счетам.

Детский омбудсмен настоятельно рекомендовала никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщать посторонним коды из смс, поскольку это всегда является признаком мошенничества. Также она призвала всегда перепроверять информацию, если звонящий представляется сотрудником официального учреждения. Для этого стоит перезванивать на официальные номера телефонов, которые можно найти на сайтах этих ведомств или в их документах.

Также ранее в МВД рассказали о новой схеме мошенничества, в которой аферисты маскируются под сотрудников портала «Госуслуг». Жертвам приходят СМС с угрозами о «взломе» или «подозрительной активности», после чего людей убеждают перезвонить в «службу поддержки» и раскрыть личные данные. На деле сообщения отправляют преступники, которые используют поддельные номера и ссылки.