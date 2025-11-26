В МВД перечислили россиянам признаки фейковых сообщений от «Госуслуг»

Мошенники, использующие портал «Госуслуги», могут прибегать к следующим уловкам: рассылка сообщений в мессенджерах с указанием некорректного номера и требованием перезвонить в «техподдержку». Об этом сообщает пресс-служба Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

«Аферисты часто отправляют людям сообщения якобы от официального портала, чтобы жертвы сами звонили им и передавали личные данные», — говорится в сообщении ведомства.

МВД разъяснило, что официальные уведомления от портала «Госуслуги» поступают исключительно с номера 0919 или идентификатора gosuslugi. Подчёркивается, что государственные службы не используют для связи мессенджеры, в частности, такие как WhatsApp и Telegram.

«Госуслуги» имеют два официальных контактных номера: 8 (800) 100-70-10 и 115.

МВД также предостерегло от перехода по подозрительным ссылкам, которые могут содержаться в сообщениях от мошенников. Важно помнить, что «Госуслуги» никогда не отправляют ссылки для входа или подтверждения личных данных.

Ведомство объяснило, что сообщения, вызывающие срочность или страх (например, о «взломе» или «подозрительной активности»), являются тактикой мошенников для оказания психологического давления.

В связи с этим МВД настоятельно рекомендует игнорировать подобные сообщения, не переходить по ссылкам и не звонить по указанным номерам, а также блокировать отправителей.

Ранее Life.ru писал, что мошенники перешли на новую схему, при которой жертвы сами перезванивают злоумышленникам. Этот метод стал самым популярным в последние месяцы. Преступники представляются службой доставки, сотрудниками банков или УК, рассылая сообщения с просьбой срочно перезвонить.