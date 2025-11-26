Мошенники разработали схему, при которой жертвы сами им перезванивают

Мошенники перешли на новую схему, при которой жертвы сами перезванивают злоумышленникам. Об этом сообщают «Известия».

«Мошенники не тратят ресурсы на обзвон, а делают массовую рассылку, и потенциальные жертвы перезванивают им сами», — пояснил эксперт по кибербезопасности Александр Блезнеков.

Этот метод стал самым популярным в последние месяцы. Преступники представляются службой доставки, сотрудниками банков или УК, рассылая сообщения с просьбой срочно перезвонить. Схема позволяет обходить системы блокировки подозрительных звонков. В дальнейшем жертвы, ничего не подозревая, сами инициируют контакт с мошенниками, что значительно повышает успешность афер.

Ранее Life.ru сообщал, что мошенники начали использовать технологии искусственного интеллекта для обмана владельцев ОСАГО и КАСКО. Они создают фальшивые фотографии «битых» автомобилей с помощью ИИ, выдавая их за реальные снимки с места ДТП, чтобы получить страховые выплаты.