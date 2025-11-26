Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 05:45

Мошенники разработали схему, при которой жертвы сами им перезванивают

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thx4Stock team

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thx4Stock team

Мошенники перешли на новую схему, при которой жертвы сами перезванивают злоумышленникам. Об этом сообщают «Известия».

«Мошенники не тратят ресурсы на обзвон, а делают массовую рассылку, и потенциальные жертвы перезванивают им сами», — пояснил эксперт по кибербезопасности Александр Блезнеков.

Этот метод стал самым популярным в последние месяцы. Преступники представляются службой доставки, сотрудниками банков или УК, рассылая сообщения с просьбой срочно перезвонить. Схема позволяет обходить системы блокировки подозрительных звонков. В дальнейшем жертвы, ничего не подозревая, сами инициируют контакт с мошенниками, что значительно повышает успешность афер.

Мошенники похищают данные школьников через фейковые сайты Минобрнауки
Мошенники похищают данные школьников через фейковые сайты Минобрнауки

Ранее Life.ru сообщал, что мошенники начали использовать технологии искусственного интеллекта для обмана владельцев ОСАГО и КАСКО. Они создают фальшивые фотографии «битых» автомобилей с помощью ИИ, выдавая их за реальные снимки с места ДТП, чтобы получить страховые выплаты.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Мошенничество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar