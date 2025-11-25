Мошенники похищают данные школьников через фейковые сайты Минобрнауки

Мошенники начали активно создавать фишинговые сайты, маскирующиеся под «Госуслуги» и портал Минобрнауки, чтобы похищать данные российских школьников. Об этом сообщили РИА «Новости» в компании Angara Security.

«Специалисты Angara MTDR выявили и направили на блокировку новую усовершенствованную мошенническую кампанию… Злоумышленники используют фишинговые сайты, маскирующиеся под официальные порталы Минобрнауки и «Госуслуг», чтобы похитить конфиденциальные данные и доступ к учётным записям граждан», — отметили в компании.

Схема построена в несколько этапов. Сначала детям рассылают ссылки на сайт, где в домене присутствует слово minobrnauki. Ресурс имитирует «Личный кабинет учащегося» и предлагает ввести персональные данные: ФИО, телефон, ИНН, СНИЛС или паспортную информацию.

После ввода данных школьника автоматически перебрасывают на второй сайт — уже под видом «Госуслуг», с упоминанием gosuslugi в домене. Здесь показывается «вход с незнакомого устройства» и предлагается «восстановить доступ» через звонок или Telegram-бота. На этом этапе, как рассказал младший эксперт Angara MTDR Арсений Пашинский, злоумышленники получают логины, пароли и коды многофакторной аутентификации.

Особую опасность эксперты отмечают в том, что мошенники автоматически перехватывают SMS-коды: система сама подставляет цифры в нужное поле — пользователь даже не успевает понять, что происходит. Все обнаруженные фишинговые ресурсы уже направлены на блокировку в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ). Специалисты рекомендуют россиянам внимательно проверять домены сайтов, не переходить по сомнительным ссылкам, не передавать коды из SMS посторонним и игнорировать звонки от неизвестных номеров.

Ранее Life.ru сообщал, что мошенники начали использовать технологии искусственного интеллекта для обмана владельцев ОСАГО и КАСКО. Они создают фальшивые фотографии «битых» автомобилей с помощью ИИ, выдавая их за реальные снимки с места ДТП, чтобы получить страховые выплаты. Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредило о росте таких схем. Там отмечают, что подделки становятся всё более качественными, а выявить фальшь без экспертизы становится значительно сложнее.