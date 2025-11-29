Слуцкий предложил разрешить вписывать в паспорт детей старше 14 лет

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением дать родителям право вносить в свои паспорта сведения о детях любого возраста, а не только до 14 лет, как это разрешено сейчас. Об этом пишет ТАСС.

Парламентарий уверен, что это поможет избежать бюрократических проблем. По его словам, такое решение упростит официальное подтверждение родства, которое требуется, например, для получения статуса многодетной семьи, особенно при утере документов.

Но есть и другая, не менее важная причина. Слуцкий подчеркнул, что для многих семей, особенно многодетных, паспорт с отметками о всех детях имеет высокую символическую значимость. Это отражает «неразрывную связь поколений и единство семьи как социального института».

Сейчас отметки о детях в паспорт родителя вносятся только по желанию гражданина и исключительно для детей, не достигших 14-летнего возраста. После этого ребенок получает собственный паспорт. Правила регулируются постановлением правительства от 2023 года.