Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 03:53

В Госдуме рассказали, где и как можно внести данные о группе крови в паспорт

Депутат Дрожжина: Россияне могут внести данные о группе крови в паспорт

Паспорт РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fornStudio

Паспорт РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fornStudio

Каждый гражданин России может бесплатно проставить в паспорт штамп о группе крови и резус-факторе. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

Услуга оказывается в рамках обязательного медицинского страхования на станциях переливания крови или в поликлиниках. Депутат рекомендовала перед посещением медучреждения уточнить время оказания услуги по горячей линии службы крови России или непосредственно в медицинской организации.

«С собой необходимо взять паспорт гражданина РФ, СНИЛС и паспорт донора», — отметила Дрожжина.

Гражданство — хрупкая вещь: В Госдуме ответили, кто может лишиться российского паспорта
Гражданство — хрупкая вещь: В Госдуме ответили, кто может лишиться российского паспорта

Ранее россиянам предложили выдавать финансовый паспорт. По словам сенатора Ольги Епифановой, это обеспечит прозрачность и контроль, что поможет избежать долговой ловушки и даст возможность планировать своё финансовое будущее без опасений оказаться в затруднительном положении.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar