В Госдуме рассказали, где и как можно внести данные о группе крови в паспорт

Каждый гражданин России может бесплатно проставить в паспорт штамп о группе крови и резус-факторе. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

Услуга оказывается в рамках обязательного медицинского страхования на станциях переливания крови или в поликлиниках. Депутат рекомендовала перед посещением медучреждения уточнить время оказания услуги по горячей линии службы крови России или непосредственно в медицинской организации.

«С собой необходимо взять паспорт гражданина РФ, СНИЛС и паспорт донора», — отметила Дрожжина.

Ранее россиянам предложили выдавать финансовый паспорт. По словам сенатора Ольги Епифановой, это обеспечит прозрачность и контроль, что поможет избежать долговой ловушки и даст возможность планировать своё финансовое будущее без опасений оказаться в затруднительном положении.