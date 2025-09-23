Россиянам предложили выдавать ещё один паспорт

В России необходимо внедрить финансовый паспорт для каждого гражданина. С таким предложением выступила сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова.

«Настала пора задуматься о внедрении в РФ цифрового «финансового паспорта» — уникальной карты для каждого, которая будет показывать всю финансовую картину и сигнализировать, когда риск перерасхода денег близок к критическому», — пояснила специалист в беседе с «Газетой.ru».

По словам Епифановой, это станет значительным продвижением вперёд, обеспечивая прозрачность и контроль, что поможет избежать долговой ловушки и даст возможность планировать своё финансовое будущее без опасений оказаться в затруднительном положении.

Сенатор опиралась на экспертные оценки, согласно которым в последние месяцы 2025 года и в начале 2026-го задолженность россиян перед банками и микрофинансовыми организациями может выйти за пределы приемлемого уровня. Прогнозируется увеличение числа людей, испытывающих трудности с погашением кредитов, несмотря на усилия банков по стабилизации ситуации путём снижения процентных ставок и ужесточения процедур проверки.

Епифанова подчеркнула, что речь идёт о реальных семьях, испытывающих долговое бремя, при этом увеличивающиеся просрочки негативно влияют на экономику. Жизнь в постоянной долговой зависимости нежелательна, однако сегодня значительная часть россиян отдаёт банкам более половины своего дохода, что нельзя назвать сбалансированным положением. Для улучшения ситуации требуется нечто большее, чем просто ограничение выдачи кредитов.

Сенатор убеждена в необходимости предоставить гражданам возможность эффективно управлять своими финансами, обучить их ответственному отношению к долгам и оказывать необходимую поддержку. При этом излишние ограничения усложнят жизнь и сузят возможности, заключила член Совфеда.