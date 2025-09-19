Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 02:38

Спишут без суда: В России с 1 ноября поменяются правила взыскания задолженностей

Финансист Леонова: С 1 ноября ФНС будет взыскивать долги без суда

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / jittawit21

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / jittawit21

В России с 1 ноября 2025 года начнёт действовать внесудебный порядок взыскания налоговых долгов с граждан. Доцент РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова заявила, что новшество затронет россиян без статуса индивидуального предпринимателя.

«Важно отметить, что внесудебный порядок может применяться только в отношении бесспорной задолженности», – подчеркнула эксперт в интервью агентству «Прайм».

Решение о взыскании смогут принимать в течение полугода после истечения срока уплаты, а уведомления должникам сотрудники ФНС будут направлять через портал «Госуслуг» или заказным письмом. Новый порядок позволит разгрузить суды и ускорить процесс взыскания.

Звёзды-должники: Кто из знаменитостей так не боится ФНС, что забыл о налогах и коммуналке
Звёзды-должники: Кто из знаменитостей так не боится ФНС, что забыл о налогах и коммуналке

Ранее Life.ru писал, что москвичей ждёт рост налога на квартиры после переоценки кадастровой стоимости. Число элитных объектов в столице увеличилось в четыре раза, а доход города от налога на такую недвижимость уже составляет 3,2 млрд рублей в год. По прогнозам, к 2026 году эта сумма вырастет до рекордных 12,9 млрд.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • ФНС РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar