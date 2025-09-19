Спишут без суда: В России с 1 ноября поменяются правила взыскания задолженностей

В России с 1 ноября 2025 года начнёт действовать внесудебный порядок взыскания налоговых долгов с граждан. Доцент РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова заявила, что новшество затронет россиян без статуса индивидуального предпринимателя.

«Важно отметить, что внесудебный порядок может применяться только в отношении бесспорной задолженности», – подчеркнула эксперт в интервью агентству «Прайм».

Решение о взыскании смогут принимать в течение полугода после истечения срока уплаты, а уведомления должникам сотрудники ФНС будут направлять через портал «Госуслуг» или заказным письмом. Новый порядок позволит разгрузить суды и ускорить процесс взыскания.