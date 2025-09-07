Звёзды-должники: Кто из знаменитостей так не боится ФНС, что забыл о налогах и коммуналке

Долг за коммуналку — одна из самых неприятных вещей, с которыми только можно столкнуться. Всё начинается с объявления на двери подъезда. Оно перечисляет номера квартир и показывает, какой в этом месяце те «нагенерили» долг. Сумма задолженности становится больше. Цвет бланка меняется с белого на красный: так заметнее плюс неплательщики чувствуют опасность. Потом отключают воду или свет. А если вы задолжали по налогам или штрафам ГИБДД, то Федеральная налоговая служба имеет право заблокировать ваш банковский счёт. В материале рассказываем, кого из звёзд коснулась та самая проблема — долг.

Дмитрий Дюжев

Космос из «Бригады» задолжал за коммуналку. Как-то неудивительно, на самом деле ранние роли сильно повлияли на Дмитрия Дюжева. Фото © РИА «Новости» / Кирилл Каллиников

Дмитрий Дюжев — актёр родом из Астрахани. Большинство россиян знают его как Космоса из «Бригады», Саймона из «Жмурок» и старшего лейтенанта милиции Евгения из «Каникул строгого режима». Есть сведения, что по состоянию на 2018 год Дюжев жил в Москве в элитном ЖК. Похоже на правду, но и в Астрахани у актёра есть недвижимость. За коммунальные платежи по астраханскому адресу Дюжев должен чуть более 21 тысячи рублей. Может, уже больше. В августе 2025 года астраханские приставы не смогли взыскать с актёра 21 143,64 рубля, зато по другому штрафу суд смог оштрафовать его на 10 000 за неуплату другого долга.

Никита Пресняков

Никита Пресняков — сын Кристины Орбакайте. Его долги родине всё растут и растут. Фото © VK / Никита Пресняков

Актёр Никита Пресняков тоже задолжал государству. ГБУ «Жилищник Мещанского района» подал на него в суд в 2022 году. Молодой человек не оплачивал парковочное место в центре с 2019-го по 2022 год, а итоговая сумма составила около 50 тысяч рублей. С него также взыскивали задолженность по ЖКХ. Точная сумма не была названа. Возможно, там примерно столько же, сколько и за парковку.

Сергей Зверев

Звёздный стилист Сергей Зверев не только работает в салоне красоты, но и «нагенерил» себе долг. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zverevsuperstar

Знаменитый и блистательный стилист Сергей Зверев тоже не платил за коммунальные услуги. Причём ЖКХ скучало по его деньгам целый год. В итоге суд разрешил взыскать со звезды долг в 18 тысяч рублей. Сначала долг составлял 16 тысяч, но ещё две — это госпошлина. Долг по ЖКХ возник в квартире на Дмитровском шоссе. Там стилист зарегистрирован. Живёт ли Сергей в этом месте — большой вопрос. А ранее в СМИ появлялась информация о том, что Зверев и его родственники задолжали за ЖКХ 61 тысячу рублей.

Анастасия Волочкова

Долг Анастасии Волочковой — это всегда драма на уровне античных трагедий. Балерина сама коммуналку не оплачивает, у неё есть ассистенты. Фото © VK / Анастасия Волочкова

Балерина, заслуженная артистка РФ, бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова тоже попала на радар благодаря неуплате услуг ЖКХ. У неё есть квартиры как в Москве, так и в культурной столице, в Санкт-Петербурге. По питерской квартире долгов накопилось на 127 630 рублей, по московской — около 67 тысяч. Но некоторые источники утверждали, что на самом деле сумма долга достигает целых 400 тысяч рублей. В мае стало известно, что Волочкова продала свою питерскую квартиру. Это было нужно для уплаты долга.

Мария Кожевникова

Мария Кожевникова — актриса театра, кино и сериалов. Она живёт в элитном месте, поэтому долги у неё тоже элитные. Фото © VK / Мария Кожевникова

Мария Кожевникова задолжала за ЖКХ около 700 тысяч рублей. Почему так много? У неё две квартиры и четыре машиноместа в дорогом и элитном ЖК на Рублёвке. Год неоплаты — минус 700 тысяч. Такие дела. Юристы актрисы уже работают над этой проблемой потому, что управляющая компания летом обратилась в суд. За такой большой долг могут и счета арестовать... Но мы надеемся, что услуги ЖКХ за две квартиры и парковка будут оплачены!

Тимати (Тимур Юнусов)

Рэпер Тимати на то и рэпер, чтобы не платить за ЖКХ и накапливать баснословные долги. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / timatiofficial

В августе у рэпера Тимати, Тимура Юнусова, появился третий ребёнок, дочка. Это шикарная новость для остальных его детей. Теперь с проблемами бати, если что, они смогут разбираться втроём, а не вдвоём. Тимати накопил долги как за ЖКХ, так и по взносам на капитальный ремонт. При этом в августе 2025 года его через суд обязали всё выплатить второй раз. Юнусов утверждает, что никаких платёжных документов ему не приходило и оплатить он ЖКХ не может. Странно, ведь это делается в два клика на «Госуслугах» без всяких бумажек... Это не первая долговая история, в которой фигурирует Тимати. В 2010 году после ухода Юнусова из лейбла Black Star ФНС блокировала все счета компании. А в конце 2024 года Тимур не оплатил налоги на ресторан ООО «СБ» на сумму 255 тысяч рублей.

Жанна Агузарова

«Эти жёлтые ботинки» не способны оплатить ЖКХ. Жанне Агузаровой придётся заплатить — в рублях, а не в ботинках. Фото © РИА «Новости» / Владимир Астапкович

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы судится с бывшей солисткой группы «Браво». За капремонт и ЖКХ задолжала рок-н-ролльная дива Агузарова. Сейчас Жанна, судя по всему, живёт в Ясеневе потому, что именно местный суд обязал её погасить задолженность в апреле 2025 года. Говорят, легендарная русская рок-н-ролльщица сейчас превратилась в затворницу и не выходит из дома. Ходят слухи, что бывшая солистка «Браво» сознательно отказывается от гастролей и выступает только на частных вечеринках. И тут — задолженность, и её размер пока неясен.