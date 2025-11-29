Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

29 ноября, 09:12

Юный футболист попал в больницу после ДТП с автобусом команды на Урале

Обложка © СУ СК РФ по Челябинской области

Один ребёнок госпитализирован после жуткой аварии с перевернувшимся автобусом, перевозившим футбольную команду, в Агаповском районе Челябинской области. Ещё шестерым ребятам медицинская помощь была оказана на месте ДТП. Об этом рассказали в минздраве региона.

«Необходимая медицинская помощь оказана всем участникам ДТП. Шестерым обратившимся помощь оказана на месте, один ребёнок госпитализирован, остальным проводится обследование, решается вопрос о необходимости амбулаторного или стационарного лечения», — говорится в сообщении.

По данному факту в Правобережном межрайонном следственном отделе уже возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, что в субботу утром на 181-м километре автодороги «Южноуральск – Магнитогорск» произошло ДТП с автобусом «Ютонг». По предварительной информации, водитель не справился с управлением, допустил съезд в кювет и автобус опрокинулся. Транспорт перевозил детскую футбольную команду из Магнитогорска в Челябинск на соревнования, в нём находилось 37 человек.

Наталья Афонина
