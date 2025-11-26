Россия и США
26 ноября, 18:49

Более 60 детей пострадали в результате ДТП со школьным автобусом в Германии

В ФРГ произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса и легковушки, в результате которого пострадали свыше 60 детей. О случившемся передаёт Bild.

Инцидент случился во вторник, 25 ноября, в общине Марх федеральной земли Баден-Вюртемберг. По предварительным данным, виновником ДТП оказался водитель легковушки, который не уступил дорогу автобусу. В результате резкого торможения автобуса травмы получили 66 детей.

Как сообщил начальник полиции Якоб Вёльфле, серьёзных повреждений никто из детей не получил. Все отделались ушибами и ссадинами, на головную боль пострадавшие не жаловались.

Накануне в Куркино на северо-западе Москвы водитель Porsche сбил пешехода. Удар был настолько мощным, что юноша подлетел в воздух на несколько метров и упал на асфальт. Позднее стало известно, что пострадавший скончался в медицинском учреждении.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

