На Шри-Ланке объявили режим ЧП из-за унёсшего 123 жизни циклона «Дитва»

Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке ввёл в стране чрезвычайное положение для ликвидации последствий циклона «Дитва». Этот шаг, согласно официальному документу, должен ускорить координацию помощи и спасательных операций.

Официальные лица пояснили, что ЧП позволит быстрее развернуть войска, полицию и медиков для борьбы с кризисом. По данным метеорологического департамента, циклон уже покинул остров, достигнув побережья Индии, но его косвенное воздействие в виде сильных дождей и ветра сохранится.

Число погибших достигло 123 человек, ещё 130 числятся пропавшими без вести.

Ранее стихия «Мелисса» нанесла серьёзный ущерб отелю Brisas Guardalavaca на Кубе, где отдыхали российские туристы. Мощный ураган прошёл по странам Карибского бассейна и достиг провинции Ольгин. Он повредил фасад отеля и вырвал с корнем пальмы на его территории. Из-за загрязнения воды запретили купаться и в море, и в местном бассейне. Скорость ветра доходила до 195 км/ч.