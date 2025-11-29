Раскрыты эффективные лайфхаки по очистке ковра от пятен

Процесс удаление пятен с ковра требует правильного подхода в зависимости от типа загрязнения и материала изделия, предуредила менеджер продуктов для уборки Джин Иши. По её словам, свежие пятна следует немедленно промокнуть чистой тканью без трения, а для большинства загрязнений эффективен раствор воды и уксуса в равных пропорциях.

Для жирных пятен эксперт рекомендует использовать крахмал с последующей обработкой мыльным раствором, а для сложных загрязнений — специализированные пятновыводители после тестирования на незаметном участке. Натуральные материалы как шерсть и шёлк требуют особо бережного обращения, поскольку агрессивная химия может повредить их структуру.

Оперативное удаление новых пятен позволяет минимизировать необходимость глубокой чистки. Терпение и систематический уход помогают сохранять ковры в идеальном состоянии без частого применения химических средств, заключила собеседница РИАМО.

