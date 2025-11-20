Психиатр объяснила, о чём может говорить увлечение хоббиклинингом

Новый вирусный тренд хоббиклининг, при котором люди снимают на видео пародии на уборку, может быть признаком психической незрелости и инфантилизма. Такое мнение в интервью изданию «Москва 24» высказала врач-психиатр Мария Касперович. Специалист пояснила, что подобное поведение, когда взрослые люди в игровой форме имитируют мытьё полов, сродни детским играм.

«Маленькие дети тоже скачут на палках, делают вид, что сражаются друг с другом, и это нормально для такого периода. Но взрослые люди, у которых созревание прошло соответственно своему возрасту, так делать не будут», — отметила специалист.

По её словам, у зрелого человека обычно просто нет времени на такое времяпрепровождение из-за работы, семьи и бытовых обязанностей. Касперович также связала подобные увлечения с пограничными расстройствами личности, отметив, что неустойчивая психика таких людей делает их лёгкой мишенью для любого модного веяния, аналогично тому, как они быстро попадают в секты.

Эксперт допустила, что часть создателей подобного контента руководствуется желанием получить популярность и монетизировать внимание аудитории. Однако в этом случае, предупредила психиатр, человека может ждать опасность полного погружения в виртуальную реальность, особенно если у него и так есть трудности с общением в жизни. Она описала ситуацию, когда пользователь, снимая странные ролики и вовлекаясь в обсуждения, начинает чувствовать себя центром особого мира, что лишь усугубляет проблему отрыва от реальности.

