Трамп помиловал экс-президента Гондураса, с которым «обошлись очень жестоко»

Президент США Дональд Трамп принял решение помиловать бывшего лидера Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, который получил 45 лет тюрьмы за наркоторговлю и содействие наркобаронам. Об этом глава Белого дома написал в Truth Social, добавив, что Гондурас встал на путь финансового и политического успеха.

«Я объявлю о полном и окончательном помиловании бывшего президента [Гондураса] Хуана Орландо Эрнандеса, с которым, по словам многих уважаемых мною людей, обошлись очень жестоко и несправедливо», — говорится в тексте Трампа.

Напомним, в 2019 году Федеральная прокуратура США обвинила действующего президента Гондураса Орландо Эрнандеса в сговоре со своим братом и другими политиками с целью покрывательства деятельности наркоторговцев. Преступные доходы Эрнандес якобы использовал для своей предвыборной кампании. В 2024 году суд Нью-Йорка приговорил экс-президента Гондураса к тюрьме сроком на 45 лет, признав виновным в контрабанде наркотиков. Сам Эрнандес не согласен с обвинениями.