85-летняя пенсионерка забыла свой адрес и заблудилась под Кировом

В Кировской области правоохранители оперативно разыскали 85-летнюю женщину, которая ушла из дома и не вернулась. Родственники вовремя забили тревогу и позвонили в полицию. Пенсионерка ушла без верхней одежды и не взяла свой телефон. Историей со счастливым концом поделились в Росгвардии.

«В городе Советске Кировской области около восьми часов утра наряд вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, принял от оперативного дежурного отдела полиции ориентировку с приметами женщины 1940 года рождения, которая разыскивалась как без вести пропавшая. По словам родственников, бабушка ушла из дома рано утром», — уточнили в ведомстве.

Росгвардейцы прочесали все близлежащие улицы и обнаружили пенсионерку. Женщина призналась, что не помнит свой адрес и дом, при этом она смогла назвать своё имя. Её тут же посадили в патрульный автомобиль и доставили в участок для уточнения обстоятельств пропажи.

