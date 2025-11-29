Бастрыкин запросил доклад по делу о ДТП с автобусом детской футбольной команды

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование ДТП с автобусом детской футбольной команды в Челябинской области. Соответствующий доклад ему должен представить и.о. руководителя регионального следственного управления.

«Глава ведомства поручил и. о. руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении СК.

Напомним, в субботу утром на 181-м километре автодороги «Южноуральск – Магнитогорск» произошло ДТП с автобусом «Ютонг». По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет и опрокинулся. Транспортное средство перевозило детскую футбольную команду из Магнитогорска в Челябинск на соревнования — в салоне находились 37 человек.