Экс-жена Паши Техника хочет получить 1 миллион за его последний альбом

Релиз последнего альбома «5 минут до итогов» покойного рэпера Паши Техника (Ивлева) сорван. Как рассказала бывшая супруга артиста Ева Карицкая, она и соавтор альбома Савелий (Southwest Mafia) не договорились насчёт гонорара.

«Паша записывал альбом с неким рэпером, которого никто не знает. Сейчас появился лейбл, который был готов выкупить альбом. Они предложили 350 тысяч. Меня эта сумма не устроила, я попросила больше», — пояснила Карицкая.

Лейбл согласился выплатить сумму в миллион и 350 тысяч рублей, из которых 300 тысяч должен был забрать Савелий, а остальное досталось бы Карицкой. Соавтору такое распределение средств не понравилось, хотя, по словам экс-жены Техника, изначально Савелий был согласен и на 350 тысяч пополам.

Карицкая предложила артисту самостоятельно договариваться с лейблом о своей части гонорара. Тот в ответ сообщил, что нашёл другой лейбл, который готов заплатить обоим одинаково большие суммы. Однако эта сделка предусматривала бы и продажу авторских прав, от чего Карицкая наотрез отказалась и заявила, что готова выложить альбом в открытый доступ.

Савелий обратился к поклонникам Паши Техника с просьбой собрать для Карицкой миллион рублей. Но она отвергла его инициативу, подчеркнув, что не хочет брать деньги с фанатов, а Савелий сам виноват, что довёл конфликт до такой точки. Альбом выйдет, так или иначе, заверила Карицкая.

Ранее стало известно, что около 80 треков Паши Техника исчезли из стриминговых сервисов на фоне конфликта наследников из-за распределения авторских отчислений. Выяснилось, что в 2023 году рэпер подписал контракт с лейблом А+ с условием, что 30% роялти получает менеджер Марк Яровный. После смерти артиста Ева Карицкая вела переговоры о передаче этих отчислений семье, но на момент переговоров ещё не получила официальные права на наследство, что помешало оформить договорённость документально.