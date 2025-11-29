Россия и США
Экс-жена Паши Техника хочет получить 1 миллион за его последний альбом

Обложка © Telegram/Ева Карицкая

Релиз последнего альбома «5 минут до итогов» покойного рэпера Паши Техника (Ивлева) сорван. Как рассказала бывшая супруга артиста Ева Карицкая, она и соавтор альбома Савелий (Southwest Mafia) не договорились насчёт гонорара.

«Паша записывал альбом с неким рэпером, которого никто не знает. Сейчас появился лейбл, который был готов выкупить альбом. Они предложили 350 тысяч. Меня эта сумма не устроила, я попросила больше», — пояснила Карицкая.

Лейбл согласился выплатить сумму в миллион и 350 тысяч рублей, из которых 300 тысяч должен был забрать Савелий, а остальное досталось бы Карицкой. Соавтору такое распределение средств не понравилось, хотя, по словам экс-жены Техника, изначально Савелий был согласен и на 350 тысяч пополам.

Карицкая предложила артисту самостоятельно договариваться с лейблом о своей части гонорара. Тот в ответ сообщил, что нашёл другой лейбл, который готов заплатить обоим одинаково большие суммы. Однако эта сделка предусматривала бы и продажу авторских прав, от чего Карицкая наотрез отказалась и заявила, что готова выложить альбом в открытый доступ.

Савелий обратился к поклонникам Паши Техника с просьбой собрать для Карицкой миллион рублей. Но она отвергла его инициативу, подчеркнув, что не хочет брать деньги с фанатов, а Савелий сам виноват, что довёл конфликт до такой точки. Альбом выйдет, так или иначе, заверила Карицкая.

«Аморально»: Вдова Паши Техника поддержала запрет на шоу его экс-подруги – экскортницы
Ранее стало известно, что около 80 треков Паши Техника исчезли из стриминговых сервисов на фоне конфликта наследников из-за распределения авторских отчислений. Выяснилось, что в 2023 году рэпер подписал контракт с лейблом А+ с условием, что 30% роялти получает менеджер Марк Яровный. После смерти артиста Ева Карицкая вела переговоры о передаче этих отчислений семье, но на момент переговоров ещё не получила официальные права на наследство, что помешало оформить договорённость документально.

